Miguel Fuertes: “estamos admirados y agradecidos, habrá más oxígeno y menos muertos”

“Algunos van a traer un sol, no importa, lo que importa es que vamos a conseguir más oxígeno y menos muertos en Iquitos. Instituciones estatales también están involucradas, la iglesia en general también, me han llamado obispos de la selva preocupados. Realmente desbordado el día de hoy”.

“A muchos de ustedes no les he contestado al teléfono o al Whatsapp porque nos ha sido imposible contestar a todos. La gente se ha volcado, desde Suiza, Estados Unidos, Lima… Cantidad de lugares apoyando, y tengo que decirles que hay donativos desde cinco soles y de muchos más soles”.

You May Also Like