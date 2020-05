Deniegan solicitud para distribución y comercialización de cerveza

En atención a lo solicitado, la gerenta de Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, abogada Rocío Vargas Delgado, basándose en el Informe Legal N° 081-2020-MPCP-GM-GSPGA-AL del 30 de abril, la Gerencia de Servicios Públicos indica que “por razones legales y sociales no resulta recomendable atender lo solicitado”, señalando que la autorización presentada (la del Ministerio de la Producción) no se condice con la formalidad exigida por la normatividad vigente.

El documento de Cervecería San Juan afirma que la operación de distribución y venta, la cual incluye el transporte de bebidas alcohólicas y no alcohólicas no se encuentra prohibida y, en consecuencia, se encuentran “dentro de las excepciones a las limitaciones del Derecho a la libertad de tránsito, dispuestas por el Gobierno Central.

Ante la solicitud presentada por Cervecería San Juan para las facilidades de comercializar y distribuir bebidas que tiene en stock (principalmente cerveza), y aludiendo a una autorización emitida por el Ministerio de la Producción, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo decidió no atender el pedido “al no haber tenido en consideración las graves implicancias sociales que generaría la comercialización de bebidas alcohólicas en plena cuarentena y lucha contra el COVID-19.

