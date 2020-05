“Fácil es juzgar, pero nadie se pone en nuestros zapatos”

Ya no es inusual ver a pacientes en las afueras de emergencia del hospital Amazónico, pidiendo ser atendidos, muchos han señalado que “el personal de salud no quiere atender porque no le da la gana”, cuando no es así. Ya es de conocimiento la falta de equipos para la atención a los enfermos, pese a ello, los médicos hacen todo lo posible por tratar de atender a todos, con la poca logística que tienen.

El personal de salud de las áreas de la periferia, obstetricia, farmacia, cirugía, enfermeros, médicos, técnicos del hospital Amazónico han declarado fuerte y claro, y desmienten acusaciones que señalan que ellos no quieren atender porque no quieren, sino porque no hay con qué. El hospital carece de muchos implementos, sin embargo, tiene la atención más grande, la presión más fuerte y el presupuesto más pobre.

El personal de la periferia dijo que “no hay una logística completa, falta todo, no hay manómetros, ni balones de oxígeno, que son equipos muy importantes para los enfermos con Covid que necesitan respirar. El personal que está luchando contra esta pandemia, tiene una atención especializada, hay vocación, hay sensibilidad, pero no tenemos todo el equipo para atender a todos los enfermos, es fácil juzgar, pero nadie se pone en nuestros zapatos”.

Además, también brindó declaración un representante del área de enfermería, quien dijo que “el hospital de contingencia se inauguró hace poco, casi sin nada de equipos, con poco personal médico, así nada se puede hacer ante la cola de pacientes esperando ser atendidos, porque no había suficiente personal, es que cerraron el ingreso y todos los pacientes vinieron al amazónico y acá ya estábamos colapsados, donde los íbamos a atender, en que espacio, fácil es echarnos la culpa de todo, cuando no saben cómo es la situación realmente”.

Una obstetra también declaró, y dijo sentirse triste e incapaz pues no puede hacer nada para salvar la vida de los pacientes que están muriendo por falta de oxígeno, agregó que “es doloroso y lamentable ver como suplican en la puerta por atención, somos seres humanos y también sentimos, afuera todo el mundo habla el mal de los médicos que día a día se arriesgan por la vida de la región, todos acá la luchan día a día, absolutamente todos. Esperemos que con los cambios que hubo en el sistema de salud, ya haya un cambio, en favor de la salud de la población”.

Por otro lado, un paciente que se recuperó del Covid, manifestó que desde que estuvo hospitalizado, vio morir a enfermos cuando se les acababa el oxígeno, y vio también como los médicos se desesperaban corriendo por los pasillos buscando más oxígeno para darles, pero no hay. Señaló también como lloran los médicos al ver morir a un paciente, pidiendo oxígeno.

También recalca que no es culpa de los médicos pues, ellos hacen todo lo posible. También relató que hay muchos pacientes que no cuentan con las posibilidades para que compren sus medicinas y los médicos los apoyan con algunos medicamentos, porque en la calle están vendiendo muy caras las medicinas y los más perjudicados con la gente humilde.

Cabe informar que, para casi todos los profesionales de la salud, esto es completamente nuevo. Sabíamos que el número de personas infectadas con COVID-19 iba a aumentar, pero no que fuera a ocurrir tan aceleradamente. Y posiblemente vamos a continuar viendo un incremento impresionante en los números de casos, porque muchos pacientes están siendo tratados en sus casas, aumentando la posibilidad de contagiar a sus demás familiares.

La vida diaria de ese ejército de profesionales sanitarios, con una vocación a toda prueba para tratar de salvar vidas, es muy difícil. La alta afluencia de pacientes, la falta de equipos, el miedo a la infección y la necesidad de dar apoyo a los pacientes más graves son las dificultades y tareas que deben superar y cumplir cada día.

GABRIELA SÁNCHEZ