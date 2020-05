Ucayali en cruzada de solidaridad busca salvar vidas

Después, ningún hospital de Ucayali tiene balones propios, todos los balones de oxígenos son de las empresas particulares, que vienen a ser privadas, por tanto, por ahí hay otra necesidad, además, otra necesidad grave y grande es que nuestros médicos no están protegidos porque no cuentan con los debidos implementos para protegerse, entonces, hay una gran necesidad de esas indumentarias que protegen, así como la urgencia de medicina para la población.

Acabo de comunicarme con el coordinador del Comando Covid y me informa que el oxígeno no va a abastecerse durante un buen tiempo porque las máquinas que existen en Ucayali no son capaces de producir todo el oxígeno que Ucayali necesita.

