Ni a martillazos

El martes, tras 51 días de cuarentena, respondió Vizcarra a quienes piden más tiempo de confinamiento: “El futuro está en nuestras manos, para hacer caso, tengo que tener policías y militares en las calles, ahí ya no salgo. Nos engañamos; por qué no relacionamos el número de personas fallecidas con el número de personas en la calle, esa es la verdadera relación. Derrotar la enfermedad depende de nosotros”. Cuánta razón.

Aquí los martillazos no han dado efecto, la curva demoró un par de semanas en aparecer, pero ni una comba ya lo detiene, la actitud de la población y el sistema de salud ‘el de siempre’, sin ninguna previsión es lo que nos está llevando a la desesperación y las autoridades creen que confinándonos en casa más días, hará posible frenar esta situación; por ahora, la convocatoria del gobernador no ha tenido respuesta.

El 4 de mayo, a un mes de los primeros casos presentados, ya se sobrepasó el millar de enfermos y los 60 entierros de cuerpos que van apilados en camiones. Ya abarcan los enfermos las tres provincias ucayalinas. Solo queda libre la alejada Purús, aunque no sus ciudadanos en el albergue en Pucallpa. En 30 días los casos positivos se incrementaron en 344%, un subregistro no considerado son los que prefieren quedarse en casa y curarse en familia.

Ya la población desbordaba en críticas, lamentos y echando la culpa; llegó un alto comisionado de Lima ante la muerte del excongresista Glider Ushñahua, quien al igual que decenas de ucayalinos buscaba atención y no la encontraban desde entonces. La noticia sonó a trueno, mientras el gobernador no encontraba brújula y con cada aparición pública, le iba de mal en peor.

