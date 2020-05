Paracetamol está por las nubes

Por último, cabe recalcar que, la especulación de precios es un delito, entre tanto, están penados hasta con pena de cárcel no menor de un año y no mayor de tres años. Esto está tipificado en el Artículo 234° del Código Penal.

Lo que llamó la atención de la indignación de la ciudadanía es que, “en ciertas farmacias y boticas se niegan a dar una boleta de venta cuando se les pide, fundamentándoles que no cuentan por el momento con eso” precisaron los afectados, no obstante, estos tienen que resignarse a pagar los precios elevados por la necesidad de obtener el mencionado medicamento.

You May Also Like