Susalud tomará acciones ante cobros abusivos a pacientes con coronavirus

El superintendente de Susalud, Carlos Acosta, recordó que la Ley General de Salud y la Ley de Derecho de los Usuarios de Servicios de Salud disponen que abandonar al paciente y poner en peligro su vida es una falta administrativa muy grave, asimismo, señaló que las clínicas privadas no pueden negarse a atender a un paciente en situación de emergencia, sea cual sea su seguro o aunque no lo tuviera, más aún si fuera un caso grave sospechoso de coronavirus.

