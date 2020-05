¡Cifras que no cuadran!

Más de treinta personas son los que conforman el equipo de recojo de cadáveres, que a diario recorren las calles y casas de nuestra región. Liderados por Héctor Nolasco, quien declaró que sólo duermen cuatro horas, que el tiempo les queda corto para enfrentar al COVID-19. Desde que llegó el virus a Ucayali, los fallecimientos han aumentado el doble, llegando a colapsar las funerarias.

Según el reporte de la Dirección Regional de Salud, recién hubo los dos primeros fallecidos el 15 de abril, a diez días de haber llegado el coronavirus a nuestra región. Desde aquel día, sólo ha ido en aumento los fallecimientos debido al colapso de los nosocomios por la exorbitante cantidad de infectados por este mal.

Cabe informar que, desde el 12 de abril, el día que aceptó encabezar el equipo de recojo de cadáveres, Héctor Nolasco en Pucallpa. La pandemia ya empezaba a hacerse notar en la ciudad y las autoridades de Salud lo convocaron porque ya había reportes de cuerpos en las calles y decesos imprevistos en las casas que nadie atendía. Pero sorpresa que recién el 15 de abril había 2 muertos por coronavirus.

Además, Nolasco informó que,durante la primera semana de trabajo, el grupo recogía entre cuatro y seis fallecidos. Y al entrar la segunda semana, el número aumentó a diez, once. Luego, pasaron a levantar unos veinte. Y en estos últimos días, finales de abril, son entre 30, 40 y 50 muertos por día. A inicios de mayo recogió entre 55 a 70. Y muchos de los fallecidos presentaban síntomas del Covid-19, pero estas cifras no se veían reflejadas en el reporte de la DIRESA.

A diario la DIRESA publica mediante su página oficial de Facebook el reporte actualizado del avance del virus en Ucayali, cada día aumenta las cifras de contagios, mientras que por milagro de Dios las muertes iban de 1 en 1. Lo que provocó que la población empezara a dudar del reporte, pues a diario se podía notar que los fallecimientos iban de 10 a 15 por día.

El último reporte de la DIRESA, del 7 de mayo hay un total de 64 fallecidos, pero el personal de la DIVINCRI-Ucayali que también vienen realizando el levantamiento de cadáveres por Covid-19, informaron que desde el 6 de abril hasta el 6 de mayo procedieron a levantar 162 fallecidos, sumados a los casos que presenta la DIRESA, habría ya un total de 226 fallecidos en Ucayali.

Que mejor que ellos de informar de la cantidad de fallecidos que hay en la región, porque ellos están presentes a la hora del recojo, entonces ¿Por qué no nos dice la verdad la DIRESA?, ¿por qué ocultar las cifras reales? Es preciso informar que en varias ocasiones se ha presentado varias incongruencias en el reporte, es por esto, que resulta muchas dudas cuando a diario se publica las cifras actualizadas del Covid en Ucayali.

El gran desborde de cadáveres en los rincones de Pucallpa era mucho para un equipo de seis personas. Por eso, a las dos semanas de formarse el primer equipo de recojo, se formó un segundo grupo. Recientemente se creó un tercero y el lunes arrancó el cuarto, con miembros de las Fuerzas Armadas. Cada uno, con seis o siete integrantes.

Esto, debido a los cientos de fallecimientos que se dan a diario en nuestra región, pero para nuestras autoridades de la salud, no hay ni cien muertos. Otra gran prueba que los reportes que muestra la dirección de la salud no cuadra, es la cantidad de funerarias colapsadas, inclusive el gobierno regional tuvo que mandar a construir más cajones, por la cantidad de decesos.

En el Hospital Amazónico en Yarinacocha a diario están recogiendo un aproximado de 8 a 10 cuerpos, el personal médico en varias ocasiones ya ha pensado en bajar las fuerzas porque es lamentable ver fallecer a alguien pidiendo oxígeno, elemento vital para pacientes que ya no pueden respirar con normalidad, actualmente nuestra región carece de balones de oxígeno medicinal.

Pueblo de Ucayali, el personal de recojo de cadáveres ya informó, son más de doscientos muertos en nuestra región, la única solución de parar con esta pandemia es quedándonos en casa, muchas vidas inocentes ya se han cobrado, no esperes ser el próximo.

Algunos dicen que la DIRESA no muestra las verdaderas cifras para no generar pánico, pero al haber pocos muertos en Ucayali, hace que las autoridades de Lima no volteen a ver a Ucayali, porque piensan que no estamos en emergencia. Cuando nuestra realidad es otra, y lo que pedimos es que nos apoyen, así como apoyan a Loreto, porque ya estamos en la misma situación o quizás peor que ellos.

GABRIELA SÁNCHEZ