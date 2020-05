No obstante ello, observamos al presidente un poco más optimista que en sus últimas dos apariciones en donde se le pudo observar un poco más decaído moralmente debido a que las cifras no eran lo que se esperaban con tanto esfuerzo económico invertido en contrarrestar el avance numérico de la pandemia.

Era por ello muy obvio que la cuarentena no iba a ser levantada porque ello sería muy riesgoso no sólo para la salud pública sino también para la inversión hecha por el gobierno, sería como darle rienda suelta a los contagios y todo el esfuerzo de estos 54 días se irían al tacho y es por ello que en Consejo de Ministros se haya decidido optar mejor por extender la medida por otras dos semanas más.

Al parecer todas las medidas implementadas por el gobierno no están dando los resultados proyectados y los martillazos siguen siendo casi en vano debido a que la curva no se aplana respecto a los contagios del coronavirus.

