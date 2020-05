Once muertes maternas en cuatro meses

Las cifras por muerte materna en nuestra región han aumentado el doble en este último mes, sumado a esto, las gestantes y el personal obstétrico con positivo a Covid-19, lo que ha hecho un desbalance en la atención a las madres gestantes por la falta de personal. Rocío Villavicencio, decana del colegio de Obstetras informó esta alarmante problemática que está atravesando Ucayali.

“La pandemia por el Covid es importante, nos ha perjudicado a todos, pero no podemos olvidar los problemas que a nivel regional hemos venido padeciendo. El año pasado hemos terminado con veinticuatro muertes maternas, todavía no llegamos al semestre y ya tenemos once muertes maternas y eso debería ponernos en alerta, debemos convocar a más gente, siempre he tenido la política que una sola persona no puede hacerlo sólo” informó Villavicencio.

Asimismo, dio a conocer que hasta el momento hay 5 gestantes infectadas por el virus y que vienen siendo atendidas por el personal de obstetricia. Hay 14 obstetras con Coronavirus, 70 están en cuarentena y que aún no les han hecho la prueba rápida. Además, que ya no hay equipos de protección para las obstetras que continúan atendiendo en el nosocomio.

“Hay cinco gestantes que se encuentran contagiadas por el Covid-19 y vienen siendo atendidas en el hospital Amazónico por el personal de obstetricia. Ya no hay equipos de protección, entonces eso es otro tema que nos tiene preocupados. Nosotros aurita tenemos aproximadamente catorce obstetras contagiadas y han entrado setenta en cuarentena”.

Agregó también que en total en la región hay 370 obstetras y que al entrar 70 en cuarentena, eso provoca una gran baja del personal de obstetricia en Ucayali, y que los EPP no deben faltar, porque ponen en riesgo la salud de la gestante y del personal al atender a la deriva.

“Invoco al director de salud, porque hay bastantes obstetras que están esperando en sus casas que les hagan la prueba rápida, dicen que las llamarán y tampoco lo han hecho” además dijo que “anteanoche ingresó una gestante con Covid, estaba ya en trabajo de parto y una necesita de esos equipos para poder atender por seguridad de la gestante y por seguridad nuestra, porque a diario vemos varias pacientes” señaló la decana del colegio de obstetras.

Para concluir, dijo que la siguiente semana se reunirá con el comando Covid para plantear las propuestas que se tienen que ejecutar para proteger a las gestantes “en un primer momento el plan regional de Covid no tuvo una mirada para ver la población vulnerable que son las gestantes, pero ahora que estamos teniendo una apertura, esperamos reunirnos en el transcurso de la semana siguiente para poder ejecutar el plan que nos hemos planteado como colegio de obstetras” declaró Rocío Villavicencio.

GABRIELA SÁNCHEZ