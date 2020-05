Ivermectina, medicamento antiparasitario que acaba con el coronavirus en 48 horas

Cabe recalcar que todos los tratamientos contra el COVID-19 son a título de experiencia. Pero ya ha sido tratado en pacientes infectados y hasta el momento ha dado buenos resultados que alientan a los médicos a seguir usándolo siempre y cuanto con el consentimiento del paciente. Todo suma en estos momentos de emergencia y si este medicamento puede ser la cura para acabar con este virus, ¿porque no probarlo?, además que ya se ha demostrado que no es mortal en los humanos.

“Basado en la experiencia que tengo como investigador principal de varios estudios multicéntricos con gran rigor científico. Esta droga ya lleva más de treinta años de uso antiparasitario en el ser humano, y en la universidad de Australia dio positivo su efectividad antiviral reduciendo al virus en un 93% en un primer día y luego en el segundo día al 100% y esto no fue ajeno en los pacientes que he tratado en el país” declaró Mogrovejo.

