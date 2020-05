Muere shipiba con síntomas del Covid-19 en Yarinacocha

Ayer murió una ciudadana de la comunidad shipiba en Yarinacocha, tenía 56 años, no resistió más y lamentablemente perdió la vida con todos los síntomas del Covid-19. Según informa Juan Fernández, quien es líder shipibo, con este deceso sumarían un total de 34 shipibos fallecidos en nuestra región.

“Murió otra hermana shipiba, tenía cincuenta y seis años, con todos los síntomas del coronavirus. con este fallecimiento ya suman un total de treinta y cuatro hermanos que ya han fallecido y nadie los toma en cuenta” señaló Fernández.

Además, informa que todos los que están con los síntomas del temible virus, son porque han venido a Pucallpa a cobrar sus bonos de los 380 y pensión 65 en el banco de la nación y al regresar a sus casas, llevaban la enfermedad y así se ha esparcido en casi toda la comunidad.

Asimismo, pide a las autoridades no olvidarse de las comunidades nativas, pues asegura que se están tratando con remedios naturales, pero no ven una mejoría en la salud de los posibles infectados.

“El Covid es letal, no perdona nada, ellos están tomando de todo y no se están mejorando. Las autoridades también deben de apoyarnos, no hay ninguna ayuda de los médicos. Yo no tengo miedo a morir, sino que lloro por mi gente más adulta, son mi familia y ellos tienen miedo de no curarse” concluyó el líder indígena.

