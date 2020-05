Bomberos infectados con covid-19

El Covid-19 ya llegó al departamento de bomberos de Ucayali. Ya habría 4 casos positivos, luego de que EsSalud les tomara la prueba rápida el último sábado. Según informó el jefe del departamento de bomberos, Sergio Fretel, los enfermos ya estarían recibiendo atención médica y que no presentan complicaciones.

“Hemos tenido ya algunos casos positivos y ya se ha iniciado con el tratamiento, si se están tomando las acciones, desde que se supo de los casos, se ha atendido. El sábado cuando llegaron las pruebas rápidas, se aplicaron a los efectivos de los bomberos que presentaban síntomas y cuatro salieron positivos. Ninguno presenta alguna complicación, sólo son síntomas leves” señaló el jefe de bomberos.

Según informaron los hombres de rojo, los infectados se habrían contagiado a causa del nuevo jefe del departamento, porque aseguran que no estaría cumpliendo con la cuarentena predispuesta, porque llegó desde Lima y ya está ejerciendo sus funciones como jefe.

“Todos estaban sanos, nadie presentaba síntomas, pero de ahí llegó el nuevo jefe, sin respetar la cuarentena se fue al departamento de bomberos y a las semanas ya comenzaron a brotar síntomas en algunos bomberos. Quizá él es asintomático. Además, él vino a la región para trabajar como médico, como puede hacer guardia, por eso es que nos estamos contagiando”, manifestaron.

Agregando que “el capitán no hizo una evaluación de su personal, ellos quieren irse a casa, todos están aislados en el local de bomberos, sin atención médica, no informan a nadie de esto, lo están manejando bajo amenaza del jefe. No les interesa esta situación, si no quiere trabajar que avise, nos está poniendo a todos en peligro” declaró un miembro de bomberos.

Ante esta acusación, Sergio Fretel, jefe del departamento de bomberos desmintió estas afirmaciones y declaró lo siguiente: “Los bomberos cuentan con todo el equipo de protección, incluso hay empresas privadas que han aportado con más equipos de bioseguridad, pero como ellos están en constante contacto con la población, es por eso que están en riesgo permanente y el porcentaje de contagio es mucho más alto” sostuvo.

Para concluir, dijo que son acusaciones sin fundamentos, sin pruebas, que está trabajando por la salud de los miembros de los bomberos, pero que a veces la situación se complica porque no tiene apoyo de las autoridades regionales. “En estos momentos es muy difícil conseguir los medicamentes, pero ya hemos pedido ayuda a las entidades públicas y privadas para obtener el tratamiento para nuestros bomberos, yo soy totalmente sano, son difamaciones lo que dicen”, finalizó.

