Contagio desbordado

Todo esto nos hace tomar conciencia que no se está planificando teniendo en cuenta nuestra realidad, pareciera que se copia disposiciones de otros países sin mayores consideraciones; la última ha sido disponer el uso de guantes de látex para ir a mercados y bancos, lo que luego de duras criticas ha sido anulada, por representar un riesgo adicional y no en una protección.

Definitivamente los martillazos que tanto nos hablaron los supuestos expertos para pasar al baile, se referían al control de la epidemia no se ha alcanzado, llevándonos a la pérdida de miles de puestos de trabajo por el cierre de muchas empresas y de otras que pensaron en reactivarse, antes de analizar las medidas sanitarias que sin conocer nuestra realidad está impulsando el Ministerio de Trabajo de la mano con el Ministerio de Salud, las que han tenido idas y contramarchas, como la relacionada a la obesidad y a los adultos mayores que ha tenido que modificarse ante los reclamos de diferentes gremios; en relación al sobrepeso se basaron en la fórmula que determina la masa corporal que es igual al peso de la persona evaluada en kg dividido entre su estatura al cuadrado en metros, si el resultado era más de 30 no podía volver a trabajar, ahora ha sido modificado a una declaración jurada, iba a dejar sin empleo al 24 % de los peruanos según lo manifestado por el economista Elmer Cuba; en los adultos mayores se dijo que los mayores de 60 años tampoco podían retornar a su trabajo, se ha modificado a 65 años.

Todo esto nos hace vislumbrar la delicada situación que estamos viviendo, la que genera justas preocupaciones como las que describe el periodista Hugo Coya en un artículo publicado en el diario El Comercio el 9 de mayo, que hace referencia al economista Hugo Ñopo el que dijo: “Se traduce en una ironía el hecho de que hayamos sido uno de los países con mayor confinamiento de América Latina y el Caribe y al mismo tiempo, uno con los mayores contagios. Acota, sin embargo, que más de un tercio de la población peruana carece de refrigeradora y no puede darse el lujo de comprar para una semana, quince días o un mes. Si a ello agregamos que entre siete u ocho millones de peruanos no acceden a agua potable para lavarse las manos constantemente y así combatir al Covid-19, tendremos un espejo más nítido de la realidad”. Por otro lado, parece que en las decisiones que está tomando el gobierno no se toma en cuenta que somos un país con 70 % del empleo en la informalidad y que los efectos de las cuarentenas domiciliarias difícilmente logren los objetivos que se proponen por nuestra situación socioeconómica.

