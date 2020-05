¿Cómo identificar si una persona es asintomática?

Según estudios médicos, cerca del 80% de estos pacientes no necesitan ser internados en un hospital y pueden recuperarse sin complicaciones. Por ello, el experto explica cómo detectar a los asintomáticos para que el virus no se siga propagando.

Una de las razones de la veloz expansión de la pandemia es que no todos los infectados desarrollan síntomas, por eso pueden contagiar sin saberlo. No solo eso, detectarlos es mucho más difícil y eso dificulta identificar el vector de contagios que de esa manera pronto se multiplican.

