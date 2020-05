Hay 37 niños con coronavirus en Ucayali

Los virus se propagan fácilmente entre los niños. Entonces, a medida que se extiende el coronavirus, los padres y maestros tienen cada vez más preocupaciones sobre cómo la enfermedad los afecta, pero hay buenas noticias. El pediatra Oscar Mendoza del Hospital Amazónico, informó que el Covid-19 no es mortal en los niños, ya que hasta el momento sólo han presentado síntomas leves de la enfermedad.

En la región Ucayali, se han presentado 37 casos positivos al coronavirus en niños y 25 en adolescentes, según el último informe de la DIRESA, del 14 de mayo. Hasta la fecha no se ha presentado ningún fallecimiento o complicaciones en estos pacientes, por lo que están llevando la enfermedad de una manera tranquila y favorable.

El problema del coronavirus ha provocado que el gobierno nacional tome medidas de urgencia y prevención con la finalidad de evitar la propagación mediante el contagio. Las medidas como el cierre de escuelas, aislamiento obligatorio en todo el país, ha generado que miles de niños y niñas se vean afectados, sumado a esto, la cantidad de infantes infectados por este temible virus.

Pero el pediatra Mendoza brinda una señal de tranquilidad para los padres, manifestando que “no debe existir motivo para el alarmismo, ya que la mayoría de los niños se ven levemente afectados por el COVID-19, y los pocos casos graves a menudo presentan problemas de salud subyacentes. Sin embargo, es fácil pasar por alto el diagnóstico del COVID-19 en su etapa temprana, cuando un niño no presenta síntomas respiratorios o no sufre otra enfermedad”.

¿Pueden los niños transmitir el virus?

Ante esto, el pediatra declaró que “el hecho de que los niños no tengan tantas probabilidades de desarrollar síntomas importantes, o incluso ninguno, no significa que no contraigan el coronavirus. Es probable que el número de casos en niños no se informe, en parte porque sus síntomas son muy mínimos o leves, pero pueden infectar a otros”.

Agregando que, “los niños son extremadamente eficientes para propagar virus respiratorios, incluido el nuevo Covid-19. La mayor preocupación es que en grupos pequeños o grandes, los niños aún podrían transmitir el virus a aquellos que son más susceptibles, incluidos los adultos mayores o los miembros de más edad en sus familias” advirtió Mendoza.

¿Qué significa que los niños se vean menos afectados?

Respondió lo siguiente, “tal vez no tiene nada que ver con el virus y tiene que ver con el portador, como afecciones subyacentes en los pulmones, diabetes o hipertensión. Después de todo, pocos niños de siete años o recién nacidos tienen hipertensión”.

Sin embargo, algunos expertos han planteado la teoría de que debido a que los niños están muy expuestos a otros cuatro virus leves que circulan cada año y causan el resfriado común, puede que hayan conseguido algún tipo de inmunidad fortalecida. Pero muchos tienen dudas sobre ese argumento porque los adultos también contraen los coronavirus del resfriado común y los sistemas inmunes de los niños, especialmente los menores de cinco años, están subdesarrollados, lo que debería hacerlos más vulnerables, no menos.

“No se sabe por qué los niños no desarrollan casos tan graves. Si se están infectando y no se enferman, me parece que lo más probable es que tienen cierto nivel de inmunidad, y lo más probable es que estén expuestos a otros coronavirus. Debido a que un número menor de niños ha sido infectado con el coronavirus o solo ha desarrollado síntomas leves, ha sido más difícil estudiar la enfermedad en los muy pequeños para los expertos” señaló Mendoza.

Entonces, ¿tiene sentido cerrar escuelas?

Oscar Mendoza señaló que los síntomas leves están enmascarando que los niños se están infectando en la misma proporción que los adultos. “Sabemos que cerrar las escuelas puede ser efectivo para retrasar la trasmisión porque los niños son conductores de la infección. La propagan a sus padres, familiares y la comunidad en general”, aseveró Mendoza.

Sobrellevar el problema con los niños

Para el psicólogo Cristian Velásquez, especialista en niños del centro de salud mental Bena Manati, dijo que el problema en los niños representa un tema retador, pues ellos muchas veces no pueden expresar lo que están sintiendo. Ellos necesitan saber que están seguros.

También agregó que es importante darles espacios a las emociones, donde se les pregunte cómo se sienten para así contactar con ellos. Los niños necesitan una enseñanza muy activa donde los padres también puedan participar o con la ayuda de algún familiar cercano para su aprendizaje mediante las tecnologías desde casa.

Para culminar esta nota, es preciso informar que el gobierno central dispuso que, a partir del 18 de mayo, los niños y adolescentes menores de 14 años podrán salir a pasear una vez al día. El ministerio de Salud recomendó a los padres no alejarse más de 500 metros de sus viviendas y salir con los menores entre el mediodía y las 18:00, no más allá de esa hora. La persona que lleve a los niños deberá ser alguien que viva con ellos. Una prueba más que, los niños posiblemente no están siendo muy afectados con este nuevo mal.

GABRIELA SÁNCHEZ