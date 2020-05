La importancia de las camas UCI en la pelea entre la vida y la muerte

¿Cómo encontró la pandemia las Unidades de Cuidados Intensivos en la región? “Mal, como toda la salud pública de la región. No tenemos la suficiente cantidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), no tenemos equipos médicos y faltan profesionales altamente calificados. Algunas UCI tienen años y sus equipos han sido renovados pocas veces” respondió vía telefónica el epidemiólogo Cayo Leveau.

