El Covid 19 va causando la muerte de 45 shipibos

La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (Feconau), denunció que hasta el momento han fallecido 45 indígenas del grupo étnico shipibo konibo en toda la región de Ucayali. Dos meses después de iniciado el estado de emergencia, la comunidad shipiba San Francisco de Yarinacocha recién ha recibido el viernes pasado 4,000 mascarillas y medicina para las 22 personas que dieron positivo a Covid-19 en la comunidad.

El jefe de la comunidad San Francisco, Raúl Sánchez, quien tiene Covid-19, señaló que el Ministerio de Cultura a través del Viceministerio de Interculturalidad, recién se hizo presente en la zona 61 días después de la declaratoria de emergencia sanitaria.

“La presencia de la viceministra Ángela Acevedo se ha dado a raíz de la denuncia que hizo el artista shipibo, Roldán Muñoz, conocido como Rawa, quien hizo público su estado de salud por el virus. La viceministra llegó a la comunidad por ese caso. Nos han traído mascarillas y medicamentos para tres días, pero el problema debe ser abordado de manera integral, como habilitarnos la posta médica con camas, con medicamentos y personal médico, sino vamos morir”, dijo Sánchez.

Denunció que pese a que hay 22 casos confirmados en la comunidad no cuentan con medicamentos para paliar los síntomas del virus. “Al momento de la prueba rápida, nos han dado medicamentos solo por tres días, en la posta médica no hay medicinas, luego cada uno debe comprar. Nosotros estamos tratando con medicina tradicional que nos está dando resultado, pero eso no nos garantiza que nuestra salud se ponga más crítica. Queremos que nos doten de medicina, no solo a la comunidad de San Francisco, sino a todas las comunidades indígenas de Ucayali”, demandó el apu.

Hoy ante la amenaza de la pandemia, la organización indígena que los representa (Feconau) ha demandado al Presidente Martín Vizcarra la implementación de una política sanitaria con relevancia cultural en toda la Amazonía.

“Los puestos de salud en nuestras comunidades están totalmente abandonados sin infraestructura, sin medicamentos, sin camas de cuidados intensivos ni aparatos respiratorios, sin personal sanitario; por lo tanto, es urgente tomar las medidas y estrategias de apoyo e implementación”, señala el comunicado de la Feconau, y añade: “se debe formar una brigada médica para proporcionar asistencia inmediata a las familias de shipibo, asháninkas, comunidades y pueblos indígenas, residentes en Yarinacocha y otros distritos que se encuentran en una situación muy grave y necesitan atención urgente con sueros y medicamentos”.

De las 78 pruebas que se han hecho en la última semana en la comunidad San Francisco, han arrojado positivo 22 personas. En esta comunidad habitan aproximadamente 3,000 personas, y no cuentan con una posta médica habilitada para pacientes con Covid-19.

La principal preocupación para el jefe de la comunidad es que no pueden llevar un aislamiento social real, pues las casas son por lo general de un solo ambiente, donde habitan entre cinco o siete personas.

“No tenemos como separar al enfermo, por eso le hemos pedido a la viceministra Acevedo que implementen nuestro puesto de salud, necesitamos poder atender a nuestros hermanos shipibos, necesitamos que nos habiliten con 20 a 30 camas, tienen que abastecernos con medicina, oxígeno y personal de salud, no basta con que nos traigan mascarilla”, exclamó Sánchez.

“Nosotros como comunidad de San Francisco no tenemos garantía para ser atendidos en Yarinacocha o en la ciudad de Pucallpa, todos los shipibos que han llegado a los hospitales han fallecido. Estamos a una hora de Yarina y hora y media de Pucallpa, ante una emergencia no vamos a llegar con vida”.

Para la directora de la unidad educativa de la comunidad, Nora Ríos, es importante que la ayuda llegue directamente desde el Gobierno Central, ya que el Gobierno Regional no ha hecho nada por la población indígena, “si el Ejecutivo envía ayuda a través del Gobierno Regional o Local, la ayuda no va a llegar”.

Denunció que ninguna autoridad local ha llevado mascarillas ni brindado información para prevenir que llegue el coronavirus a la comunidad. “Hay una gerencia en el Gobierno Regional que ve el tema de pueblos indígenas, el presidente del Gobierno Regional se ha olvidado de los pueblos indígenas. Tenemos impotencia, solo están atendiendo la zona urbana”, se lamentó Nora Ríos.

UCAYALI UNA BOMBA DE TIEMPO

La región de Ucayali está a un paso a ser declarado en estado crítico según las propias autoridades del sector salud, el Ministerio de Salud registra 1,709 casos positivos de Covid-19 y 91 fallecidos. Según Essalud, la capacidad hospitalaria actual en esa región es de 80 camas de hospitalización y cinco camas para UCI. Ante la falta de médicos, llegaron a la región profesionales de la salud y se instalará un hospital de campaña, que contará con 100 camas de hospitalización.

A la fecha, en esta región han muerto tres médicos y 15 están con Covid-19. El médico Erick Rojas informó que ayer fueron trasladados al hospital Rebagliati de Lima dos galenos que estaban internados en Essalud de Ucayali. “Ambos doctores están delicados de salud desde hace dos días, no han tenido resultados favorables (…). Vemos caer a diario a personas, no como muestran las estadísticas, sino como realmente vemos el día a día acá”.

(Por: Maga Zevallos, Gran Angular)