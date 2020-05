Gobernador muestra que nunca dejó de apoyar a Silvio Valles

Tras la emisión de un reportaje en el programa Cuarto Poder de América televisión, el gobernador regional, Francisco Pezo Torres, se pronunció manifestando que el informe periodístico que busca responsabilizarlo de la muerte del alcalde Silvio Valles, no se ajusta a la verdad y no muestra toda la comunicación que tuvo con el extinto alcalde de Masisea.

