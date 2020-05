Paciente se recupera del Covid-19 con nuevo tratamiento

“Gracias a Dios me siento mucho mejor, puedo respirar sin mucha dificultad, más tranquila, siento el pecho más aliviado y ya casi no tengo dolores en la espalda, casi nada toso, hasta tengo muchas ganas de caminar. En una escala del uno al diez, tengo ocho puntos de recuperación en dieciocho horas de aplicado el plasma” declaró Paredes.

“La evidencia disponible para decidir qué rol asignar al plasma convaleciente en el tratamiento de COVID-19 es de muy baja certeza. Esto significa que no se puede afirmar si es efectivo o no. Ahora bien, la sola evidencia nunca es suficiente para tomar decisiones . En este caso, el balance entre los pros y los contras de este tratamiento no está bien informado, ni es definitivo, por lo que es probable que exista variabilidad en las recomendaciones que entreguen distintas sociedades científicas”.

“ Algunos dicen que esta terapia jugó un rol fundamental en la época en que no contábamos con medicamentos efectivos para la mayoría de las enfermedades. Como hoy estamos precisamente en esa situación frente al COVID-19, ha resurgido el interés por utilizarla. Pero si contáramos hoy con una vacuna eficiente, probablemente la opción de utilizar plasma convaleciente no sería considerada, porque hay dificultades prácticas para su obtención y su disponibilidad es limitada”.

