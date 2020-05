Ucayali a normalidad vigilada

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, publicado el 3 de mayo del 2020, aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Por ello, es responsabilidad del equipo técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura (GRI) del Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Estudios, bajo la asesoría y seguimiento de consultores del Ministerio de Economía y Finanzas asignados a nuestra región, continuar con la ejecución de las obras de inversión pública, a fin de reiniciar las actividades económicas en nuestra región, para esto se ha planificado tres (3) fases, que responden a criterios e indicadores técnicos, según su ubicación, tipo de obra, impacto económico, entre otras. Priorizando las Obras del sector salud.

