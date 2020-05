La tristeza de los más necesitados no beneficiados en los bonos

A un inicio de este periodo de cuarentena decretado por el gobierno, muchas personas en nuestra localidad se preocuparon por su subsistencia, asimismo, el estado asigno bonos de subsidio para quienes más lo necesitaran, no obstante, gran parte de la población en las zonas rurales y alejadas no salieron beneficiarios de este.

A través de redes sociales y opiniones públicas se reveló que muchas veces los mencionados bonos resultaban favorecidos para personas con buen sustento económico. En tal sentido de reclamo de los ciudadanos, el estado dio en asignación los nuevos bonos y el más reciente ‘Bono Familiar Universal’ donde en este, el estado se dirige al 75% de la población que vive en condición vulnerable y aquellos hogares paralizados por el coronavirus.

Entre tanto, en nuestra ciudad, Jorge Wilson Coronado Velasco a punto de cumplir los 70 años de edad con DNI 05373108, nacido en Loreto y actualmente viviendo en Pucallpa desde hace más de veinte años, y hoy situado en un cuarto de alquiler debido a que anteriormente vivía en la casa de su ex conviviente, sin embargo, se separaron y tuvo que vivir solo en otro lugar.

Actualmente vive en un Hospedaje llamado “Pura Selva” que queda en el distrito de Yarinacocha, su único trabajo era ser motocarrista, pero por la pandemia no puede exponerse. Asimismo, cuando se enteró de este bono del estado, no supo cómo ver si fue beneficiario, debido a que su celular no cuenta con la disponibilidad adecuada.

Por otro lado, este diario al ver su caso, buscó saber si es beneficiario a pensión 65 o en aquel bono, sin embargo, lamentablemente salió como no beneficiario, además, de no poder ser registrado debido a que según lo decretado no cumple lo establecido en el DU 052-2020.

Por otro lado, el sexagenario hace un llamado a las personas de buen corazón que puedan apoyarlo, por consiguiente, pueden comunicarse por medio de su número de celular que es 961721519, por tanto, pide a las entidades correspondientes ver su caso.

SAGGILT FLORES