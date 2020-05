Murió médico anestesiólogo de EsSalud

El médico anestesiólogo Luis Quintana Verástegui, quien trabajó más de 20 años en el Hospital de EsSalud Pucallpa, se convierte en el quinto médico de Ucayali en morir en tiempos de pandemia, luego que fuera trasladado de emergencia al Hospital Rebagliatti de Lima.

Su trasladado a Lima se produjo esta semana, con la esperanza que los médicos especialistas en la capital puedan revertir el deteriorado estado de salud del médico anestesiólogo con más de dos décadas en Ucayali.

Mientras las redes sociales, recién daban la información que se iba, sus familiares eran informados que antes de las diez de la mañana el médico se convertía en el quinto médico caído con esta pandemia.

Al respecto, el médico José Aranibar, acaba de publicar lo que nos debe llamar a la reflexión, cuando comienza escribiendo ¿“Vale la pena salvar una sociedad de mierda? – Y añade -No se trata de decir la típica frase ” cuando un médico muere, nunca muere” porque ya estoy harto de todo esto.

El continúa, “Causa rabia, indignación, cólera y enojo ver que muchos caemos por esta pandemia y otros mueren al combatirla, pero para qué… ¿vale la pena salvar una sociedad de mierda?! cuantos más van a morir para que sean conscientes que es por Uds. y por su irresponsabilidad los médicos partimos de este mundo dejando a nuestros padres, amigos, familia y tú sigues saliendo, peleando para los delivery etc.”

“Las palabras faltan para expresar la tristeza por la partida de nuestro colega y amigo, muchos dirán que ” para eso son médicos” y yo les responderé que nada ni nadie hará que vuelva con nosotros.

“Descansa en paz amigo! y a la gente: que no les sorprenda que los médicos y el personal de salud nos hartemos algún día y decidamos poner primero nuestras vidas y los dejemos a su suerte (los aplausos no revivirán a mi amigo, no hará que su familia deje de sufrir, los mensajes de condolencias no serán suficientes para amilanar la pena de su partida, etc) pienso que sería lo mejor para dejar de llorar muertes …no lo sé, pero algo se tiene que hacer para evitar estos hechos”.

“Si la población y sociedad no cambia… ¿Porque morir por ella?” Ésta sería la frase: ¡Cuando un médico muere…SÍ MUERE! Duras y sinceras palabras que tienen que implican un cambio en el estilo de vida de muchos que apuestan a perder la vida de un médico, un enfermero o un trabajador de salud.

TONY REATEGUI