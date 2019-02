ransportistas exigen la destitución de Ángel López de la DREM

7 Febrero, 2019 12

Gremios del sector transportistas de Ucayali exigen al gobernador de Ucayali la inmediata destituci贸n de 脕ngel L贸pez Panduro al cargo de director regional de Energ铆a y Minas. El pedido es por presunta incompetencia funcional.

Sa煤l Ram铆rez Ventura, del frente de defensa de los motocarristas indic贸 que no comprenden la raz贸n por la que el gobernador Francisco Pezo

ratific贸 a L贸pez Panduro nuevamente en la Direcci贸n Regional de Energ铆a y Minas (DREM) 鈥淓ste se帽or esta m谩s de cuatro a帽os en DREM, pero 驴qu茅 hizo? Si vemos el tema de la masificaci贸n del gas lo est谩 tocando desde el 2015; pero no hay ning煤n resultado. Es un funcionario que no ayuda ni contribuye鈥, refi ri贸 el mototaxista.

鈥淓ste se帽or est谩 calentando asiento 驴Acaso hay un contubernio o no tiene m谩s cuadros el gobernador? Un incompetente en sus funciones no puede seguir all铆. Exigimos su inmediata destituci贸n鈥, reiter贸 el dirigente. En la misma l铆nea, el Frente de Defensa de Ucayali pidi贸 la renuncia de 脕ngel L贸pez, porque en todos estos a帽os en su cargo 鈥渘o se encuentran resultados de su trabajo y m谩s bien existen muchos profesionales que s铆 pueden dar la talla en el cargo鈥.