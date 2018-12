Da Gama FC campeón por partida triple :

13 Diciembre, 2018 4

Campeón absoluto. La Academia Deportiva Da Gama FC se proclamó campeón y por partida triple, luego de hacerse del título departamental en las categoría sub 8, sub 10 y sub 12 del Campeonato de Fútbol de Menores – Creciendo con el Fútbol.

En la última fecha del cuadrangular final de la etapa departamental del campeonato, los dirigidos por Juan David Rengifo Gama tuvieron una noche redonda en la cual obtuvieron los resultados necesarios para proclamarse campeón y ganar su cupo a la etapa nacional del torneo que se desarrollará en la ciudad de Trujillo el próximo 15 de enero.