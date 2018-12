Europeos castigan a productores de cacao peruano con un tercio del precio:

3 Diciembre, 2018 139

A solo un mes para que la Unión Europea establezca la barrera paraarancelaria al cacao, por los límites de cadmio al chocolate, los productores peruanos evalúan ya el cambio de cultivo. Y es que uno de los problemas que están enfrentando los productores de cacao del Perú, es que los compradores están pagando US$ 1,000 menos por tonelada, cuando antes se pagaba US$ 3,200 o US$ 3,250, ahora está entre US$ 2,200 y US$ 2,250 por cada tonelada, así lo comentó Luis Mendoza, gerente de la Asociación de Productores de Cacao (APP Cacao). ¿A qué se debe los menores precios? Mendoza explica que los US$ 1,000 adicionales era porque el cacao peruano en muchas zonas tenía la certifi cación de orgánico, por el que recibían US$ 500 adicionales y los otros US$ 500 más por contar con alguna certifi cación adicional, como origen o alguna práctica adicional.

El representante de APP Cacao sostiene que incluso algunos productores podrían recibir como premio adicional más de US$ 1,000 por tonelada. Sin embargo, a raíz de los límites del contenido de cadmio en el cacao, el producto peruano ha perdido todo el reconocimiento de origen, orgánico y demás, para solo entrar en el precio internacional, como cualquier grano.

“Los compradores internacionales sostienen que para reducir el nivel de cadmio que tiene el cacao peruano se tendrá que mezcla con granos de otras regiones, como de los países de África, y eso hace que los granos no sean especiales”, remarcó. Cabe recordar que el contenido de cadmio en el cacao lo determinó la Unión Europea hace cuatro años, a través del Reglamento 488/2014 al contenido máximo de cadmio en el chocolate.

“Esta relación ha hecho que los productores de chocolate pidan cacao con menor contenido de cadmio, y pese a que hemos sostenido que el nivel de cadmio en el cacao peruano no es dañino a la salud lamentablemente no hemos sido escuchados”, expresó. – Última vía – En la quincena semana de diciembre se celebrará una reunión en Ecuador con los representantes de la Unión Europea y países de esta zona del país, “será una oportunidad para exponer sobre el caso del cacao en la región, dado que esta misma limitación la tienen Ecuador y Colombia”, dijo Mendoza.

De la misma forma, Luis Mendoza sostiene que el mayor riesgo no es solo la venta a bajos precios a Europa, sino que ya hay productores que están anunciando que dejarán el cultivo, por otros más rentables. “Hay productores en el VRAEM que están consiguiendo bajos precios en el cacao, y eso sería el mayor problema que regresen a los cultivos de coca”, advirtió. – Trabajo del Gobierno – Por otro lado, el Gobierno anunció la identifi cación de las áreas de cultivos que se han visto afectadas; sin embargo, Mendoza sostiene que con los US$ 200,000 de recursos que han destinado el mismo Estado se ha visto limitado.