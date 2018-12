Familia de hombre con diabetes necesita de una casa para vivir :

22 Diciembre, 2018 13

La familia del hombre con diabetes necesita como milagro de Navidad una casa para vivir y en donde pueda llevar su tratamiento médico con total tranquilidad. Él atraviesa por una triste realidad desde hace dos años. Se trata de Guzmán Maximiliano Nicolichi Ruiz de 50 años, más conocido como ‘nene’, trabajaba como vigilante y en parqueo en el frontis de la discoteca ‘La Barra’ en Alamedas, pero hoy en día depende de su esposa que vende refrescos en el patio de su casa y con lo poco que gana les alcanza solo para su comida.

Desde hace once años este hombre con su esposa Enith Rengifo Shuña y sus dos hijos, son cuidadores de una casa ubicado en la avenida Aviación Mz 20 Lt.10, pero hoy en día el propietario les quiere desalojar y ellos no tienen donde ir a vivir. Enith Rengifo solicita la ayuda de nuestros lectores de buen corazón ya que sola no se abastece con los gastos de su hogar y de sus dos hijas, una de 12 en edad escolar y la otra de 23 años con discapacidad. Los que tengan una casa para darles como cuidadores, prestarles o regalarles un terrenito, pueden comunicarse al 961694255.