Gambini sobre situación de Yarinacocha: “Ojalá termine pronto el año”:

La crisis política que atraviesa la Municipalidad Distrital de Yarinacocha (MDY), no es ajena al gobernador de Ucayali Manuel Gambini Rupay. Recordemos que el alcalde y los regidores de esa comuna que durante sus 4 años se disputaron el poder, y lo hacen hasta hoy, llegaron a ser gestión de la mano de Gambini, por el Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayali (el Cacao).

Al ser consultado sobre la proliferación de alcaldes que han pasado en casi 4 años en la MDY, Gambini indicó, “nos da mucha pena al ver un escenario tan difícil que está pasando Yarinacocha, (los del Gobierno Regional de Ucayali) no podemos hacer nada”.

Refirió que esta situación, que mensualmente se estén cambiando los alcaldes, y que no puedan estabilizarse hace daño, y dificulta las funciones de la entidad, además no permite que el GOREU pueda apoyar. “De pronto a la semana aparece otro alcalde y con eso ya no hay nada que hacer, ojala termine pronto el año para que la nueva alcaldesa (Jerly Díaz) que ha ganado tome los destinos de Yarinacocha”, sostuvo.

“Que pena que pasaron los cuatro años en esas difi – cultades, tanto Yarinacocha y Manantay, que se han atrasado enormemente; pido a Dios que las próximas autoridades elegidas hagan muy bien su trabajo”, precisa.