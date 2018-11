Gobernadores descartan persecución política y rechazan asilo para Alan García:

21 Noviembre, 2018 19

Los 25 gobernadores regionales coinciden en que en el Perú no hay persecución política y están contrariados por el pedido de asilo de Alan García, al advertir que no corresponde, aseguró Luis Valdez, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). “Tenemos que ser enfáticos en señalar que en el Perú no existe persecución política ni dictadura ni copamiento del Poder Judicial ni del Ministerio Público”, en RPP.

“Estamos en democracia y vamos a luchar frontalmente contra la corrupción”, añadió. Según remarcó, en la víspera los 25 gobernadores suscribieron un pronunciamiento público de apoyo al presidente de la República, Martín Vizcarra. Valdez expresó su confianza en que el mandatario demostrará que sí existe democracia e independencia de poderes en el país, y que no existen negociados bajo la mesa para lograr impunidad.

“El Perú es un ejemplo en el mundo, y cuando hay autoridades que meten la mano en el dinero de los peruanos deben enfrentar a la justicia”, comentó. “Estamos contrariados, molestos, porque Alan García quiere acogerse a un asilo que no corresponde de acuerdo a las normas internacionales”, agregó.