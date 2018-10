Implicancias de la desnaturalización de los contratos laborales en las instituciones públicas:

30 Octubre, 2018 111

Ocuparnos de este tema es referirnos a hechos de incertidumbre que se producen a nivel nacional y por ende también en la región Ucayali, porque concatenan con una serie de problemas sociolaborales. Este problema que nos ocupa y preocupa, obedece al quehacer diario en el ámbito laboral dentro de las instituciones públicas, materializado en una mala praxis (cuasi temeraria) de los funcionarios de las instituciones públicas de la región Ucayali, al contratar personal bajo distintas modalidades de contratos encubiertos, toda vez que estas formas, por su disposición y laboralidad son típicos contratos de trabajo prescritos tanto en la normatividad supranacional (acuerdos y pactos internacionales de carácter vinculante) como nacional, concatenado a esto la dedicación de las instituciones internacionales que están en permanente vigilia para que se tome en cuenta el sentido tuitivo que obedecen las normas.

Es preciso señalar que estas erradas aplicaciones no solamente perjudican a la parte más débil (los trabajadores) de estas instituciones, al establecer una total inestabilidad laboral que induce al desempleo y por ende a su economía y desafortunada calidad de vida, sino también al Estado toda vez que al desnaturalizarse los contratos laborales, esto en un mediano plazo va a conllevar a diversos reclamos y por ende a acciones judiciales por parte de los afectados, situación que irroga desmesurados gastos innecesarios por no prever las consecuencias al no aplicar correctamente la norma en la realidad de los hechos, más allá del contenido de los contratos escritos.

La interrogante sería, ¿por qué las instituciones públicas de esta región no aplican correctamente las normas laborales? Los funcionarios que se encargan del reclutamiento y selección de personal tienen la formación profesional adecuada y están capacitados formalmente para asumir el cargo en el ámbito laboral? La respuesta por sus resultados es negativa.

Consideramos que a los nuevos gobernantes locales y regionales que asumirán muy pronto la conducción de las instituciones públicas de esta región, les espera una tarea muy delicada y tediosa para corregir esta situación anómala que viene causando perjuicio económico al Estado, reflejado en el incremento de captación de trabajadores.

Afirmamos ello, porque que en la mayoría de instituciones públicas del Perú y propiamente de la región Ucayali, el índice de gastos que genera la contratación de personal es más elevado que los demás rubros, muchas veces por su mala interpretación preconcebida de la norma teniendo como resultado un desbalance presupuestal del sector correspondiente.

Por otro lado, el Estado en el año 2012, creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, esta institución tiene como misión promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento legal sociolaboral así como de seguridad y salud en el trabajo entre otros, también la de brindar asesoría técnica y proponer normas de la materia a efectos de que los gobiernos regionales por medio de sus direcciones regionales sectoriales de trabajo puedan tener mayor control, sin embargo que muchas de estas no cuentan con el personal suficiente como en nuestra región, por lo que esa labor corresponde al gobierno regional de Ucayali.

Este aspecto sería de gran ayuda para atenuar esta problemática y corregirla en el ámbito administrativo a efectos de no recurrir ante las autoridades jurisdiccionales.