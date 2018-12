‘Mishajita’ aspira una curul en el Congreso de la República:

27 Diciembre, 2018 2

Willy Fernando Panduro Morey, más conocido en el mundo político como “Mishajita” anuncia su aspiración a una curul, en las próximas elecciones generales de 2021. Alista su próxima candidatura en las filas del partido político Alianza para el Progreso (APP).

‘Mishajita’ desde hace años ha participado como parte del equipo técnico de algunas agrupaciones políticas que ganaron la gobernación de Ucayali, tal es caso del Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino (el Cacao) y APP. “Tengo la suficiente capacidad para legislar, fiscalizar y representar, participaré limpiamente con un pensamiento grande para Ucayali; no he conocido derrotas he conocido victoria”, refirió el aspirante a candidato.

Anunció que como vocero oficial de APP y que trabajó activamente llevando la bandera del partido en la última campaña electoral de 2018. Solicitará al líder de APP, César Acuña, que respalde su eventual candidatura al Congreso de la República.

Señala que conoce las poblaciones más alejadas de la región, y el poco trabajo que las autoridades hacen por ellos, en especial las poblaciones de los caseríos y comunidades nativas. Por lo que anuncia que tiene varias propuestas legislativas para ellos.