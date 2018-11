ODPE CP publicó lista de Miembros de Mesa para Referéndum 2018:

13 Noviembre, 2018 108

Con miras al Referéndum Nacional 2018 del 09 de diciembre, este sábado 20 de noviembre, a las 09:00 de la mañana la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Coronel Portillo, cuya planifi cación, organización y ejecución estuvo a cargo de Johana Zubieta Maiz, jefa de este órgano electoral. La ONPE procedió a la publicación de lista definitiva de los ciudadanos que ejercerán el cargo miembros de mesas en este consulta popular.

En esta ODPE serán 6,762 ciudadanos que asumirán una vez más el rol como miembros de mesa, entre titulares y suplentes; la publicación se realizó con presencia de representantes del Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo, no solo en el frontis de la sede, sino además de lugares públicos de la circunscripción, a fin que se pueda cumplir con el periodo de tachas que establece el artículo 60 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Los miembros de mesa son ciudadanos que se convierten en autoridades máximas en cada mesa de sufragio. El presidente asume la representación de la mesa y la conducción de los actos principales; el secretario y el tercer miembro tienen la obligación de apoyar las tareas de instalación, sufragio y escrutinio.

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, subraya la titular de la ODPE CP, salvo que el ciudadano tenga un grave impedimento físico o mental, la necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años.

El ciudadano que sea miembro de mesa (titular o suplente) deberá ejercer esta función. De no hacerlo, pagará una multa de 207.50 nuevos soles. Si no cumple con la función de miembro de mesa y a la vez no vota, se hará acreedor a dos multas: una por no ejercer el cargo de miembro de mesa y la otra por no sufragar.

El desempeño de las personas elegidas como miembros de mesa es muy importante para garantizar el éxito de las elecciones. Los miembros de mesa facilitan y garantizan el sufragio de los electores, contribuyendo a la transparencia del proceso electoral en los 13 distritos y 5 centros poblados de la circunscripción de este órgano electoral de la ONPE en esta parte del país que es la Amazonía.