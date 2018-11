Piden nulidad parcial del proceso electoral:

24 Noviembre, 2018 56

El próximo 30 de noviembre se realizará las elecciones en el Colegio de Abogados de Ucayali para elegir a la junta directiva que presidirá la decanatura durante el período 2019-2021, en un primer momento se presentaron tres listas encabezadas por los abogados: Lily San Martín, Cosme Sánchez y Luper García.

A la fecha sólo la lista del abogado Luper García fue admitida, siendo lista única. Sin embargo, se tejen presuntas irregularidades en el proceso que fueron puestos de manifi esto mediante escrito presentado al Comité Electoral por el personero titular Tony Penadillo, de la lista N° 01 encabezada por Lily San Martin, quien solicita la nulidad parcial del proceso electoral, en virtud a la resolución de fecha 2 de noviembre que resuelve declarar nulo la venta realizada de solicitud y kit electoral que fueron adquiridas antes del 5 de noviembre, fecha establecida en el cronograma electoral.

El personero Tony Penadillo, señala que queda en evidencia que existió desde el inicio, una serie de irregularidades; teniendo como punto de partida que, la adquisición de la Solicitud y el Kit Electoral de las listas de los abogados Cosme Sánchez y Luper García, fueron compradas varias semanas antes de lo estipulado en la convocatoria y cronograma establecido por el propio Comité Electoral, dichas ventas y entregas no fueron programadas ni publicadas, y los candidatos habrían tenido una semana más para la recolección de sus respectivas firmas de adherentes.

Asimismo, el representante de la lista número uno sostiene que la lista otorgada por el Colegio de Abogados al Comité Electoral que no está actualizada, a pesar que esta lista es la encargada de evaluar y depurar a los abogados firmantes adherentes de las listas para candidatos.

Tal es el caso de algunos agremiados como el abogado Sol Sol, que aparece como inhábil pese a que se encuentra exonerado de pago de la cuota ordinaria por haber cumplido la mayoría de edad, y el caso de la abogada Karina Pacaya Leandro, quien no fi gura como hábil, porque en el sistema no aparecía los recibos de pago de la cuota ordinaria pese a que sí habría cumplido con dicho requisito. En similar situación se encontrarían 26 abogados, que no aparecen como hábiles en el sistema.

Por todo ello, la lista número de la abogada Lily San Martín, presentó un escrito solicitando la nulidad parcial del proceso electoral, en su defecto retrotraer el proceso hasta antes de la venta de los kits electorales. Argumentando que hace falta un reglamento de elecciones que sean claras y que limiten en las actividades de inscripción de la Lista de Candidatos para la Elección de la Junta Directiva Periodo 2019-2021 del Colegio de Abogados de Ucayali, tomando las medidas correctivas y respectivas eficientes del caso a fin de garantizar un proceso electoral transparente.

El documento fue presentado el pasado 12 de noviembre y hasta la fecha el Comité Electoral no se ha pronunciado, en tanto la lista número uno advierte denunciar penalmente al actual decano y a los miembros del Comité Electoral. Mientras tanto la única lista del abogado Luper García, continúa en carrera y deberá pasar el 50% más uno en las elecciones para ser proclamados nueva junta directiva.