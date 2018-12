“Por estrategia, algunos funcionarios de Gambini continuarán en sus cargos:

26 Diciembre, 2018 2

El gobernador electo de Ucayali, Francisco Pezo Torres indicó que por estrategia algunos funcionarios de la gestión saliente continuarán en sus puestos hasta que se encuentre a personas idóneas para el sector. Puso como ejemplo al sector salud.

“Estamos con el propósito, de todo corazón, de armar el mejor equipo para tener éxito (en la gestión); vamos a empezar no de repente con el equipo completo, pero en el camino yo sé que lo vamos a hacer”, refirió el gobernador electo. Finalmente aseguró que su equipo avanzará las obras que deja la gestión saliente no se van a detener. Sobre el tema salud dijo que no se permitirá más trabajadores impagos y se reducirán los indicadores negativos.