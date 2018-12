“Se ha manejado a la dirección de Agricultura como una chacra personal”:

13 Diciembre, 2018 4

El consejero Javier Bonilla Pomachari lamentó la crisis institucional de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) luego que la Fiscalía y la Policía Anticorrupción intervinieran todas las áreas administrativas por el presunto delito de tráfico de tierras. Al conocer de la detención del director de Agricultura Isaac Huamán Pérez y otros funcionarios del sector acusados por el delito de integrar una banda criminal, encubrimiento personal y encubrimiento real en agravio del Estado y del Minagri.

El legislador regional indicó que estas diligencias, son el resultado de una mala gestión en la DRAU, el cual advirtió que sucedía al propio titular de Agricultura y al mismo gobernador Manuel Gambini Rupay; sin embargo habrían hecho caso omiso. “Advertí a Isaac Huamán en sus 4 años de gestión que ocurría estropicios, irregularidades, ilegalidades y tráfico de terrenos.

Le invité a Santa Clara de Uchunya- Nueva Requena donde sucedía esto; sin embargo nada hizo por corregir”, refirió. En Santa Clara de Uchunya la DRAU habría entregado certificados de posesión, en especial en terrenos de bosques primarios a personas inescrupulosas causando una deforestación masiva en el mencionado territorio.

“Fui personalmente con él, con el propósito de sensibilizarlo para que como titular de Agricultura parara toda esa deforestación masiva, pero no hizo nada en su momento; por el contrario se apresuró en entregar certificados de posesión. Pero eso queda en mano de los órganos competentes que hagan las investigaciones; no queremos decir que sea culpable o no, las investigaciones determinaran responsabilidades”, sostuvo.