Trabajadores exigen desbloqueo de las cuentas de Yarinacocha:

26 Noviembre, 2018 112

Un grupo de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha (MDY), realizaron un plantón contra un banco de la localidad. Exigen el desbloqueo de las cuentas de la comuna yarinense para que así puedan cobrar sus haberes atrasados. Esta protesta se realizó el último sábado en la agencia bancaria de los jirones Raimondi con Ucayali.

“Esta protesta se debe a que el Banco Continental no quiere desbloquear las cuentas de los trabajadores de la municipalidad. Los funcionarios ya han presentado todos los papeles correspondientes; sin embargo los asesores del banco en Lima dicen que no y quieren que los regidores vayan a las oficinas del banco a firmar; es una falta de respeto, ya los funcionarios presentaron los documentos administrativos”, refirió Pathy C. en representación de los trabajadores.

La trabajadora lamentó que el Banco Continental se “cierre”, pese a que existe una resolución de la alcaldesa encargada, añadió que una situación muy distinta se da en el Banco de la Nación que desbloqueó las cuentas y se está pagando a los trabajadores.

En la MDY cerca de 300 trabajadores entre ellos nombrados, CAS y locadores tienen problemas de pago, desde julio a octubre. Los trabajadores anunciaron que para hoy lunes acatarían un paro en la municipalidad y contra la entidad financiera en reclamo de sus pagos.