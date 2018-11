Vizcarra: “Pensamos en fortalecer la integración multimodal de Ucayali”:

27 Noviembre, 2018 106

El rechazo al proyecto de ampliación del aeropuerto de Pucallpa, encontró el presidente de la República Martín Vizcarra a su llegada a Pucallpa. Un grupo de pobladores de Yarinacocha lo esperaron protestando con pancartas en mano.

El proyecto de ampliación del aeropuerto de Pucallpa se ha convertido en un tema sensible en la región Ucayali, principalmente porque afecta a 250 viviendas que tendrían que ser reubicadas, si el proyecto se llega a concretar. Radicales afectados (aunque no todos) anunciaron que no saldrán y por el contrario exigen que el aeropuerto sea reubicado.

Dando a conocer su planteamiento recibieron al presidente con una protesta en la entrada de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). Al ingresar el presidente a la UNU, para reunirse con las autoridades electas de Ucayali para el periodo (2019- 2022) y participar en el taller de Inducción para la Transferencia y Buen Inicio de la Gestión; en su alocución también abordó esta problemática: “Pensamos en fortalecer la integración multimodal (de Ucayali), con carreteras, puerto y el aeropuerto, para que se pueda conectar no solo a la capital de la región sino también a las provincial y distritos más alejados”, refirió.

Esto como introducción para manifestarse ampliamente sobre el aeropuerto, “hoy que he venido hay reclamos de algunos ciudadanos que están en las inmediaciones (de la ampliación). Requerimos el terreno para ampliar (el aeropuerto)”. El presidente indicó que buscará llegar a un acuerdo con los afectados, porque la ampliación es parte del progreso de Ucayali. Dio a conocer que el Estado pagará lo “justo” y lo que “corresponde” por los terrenos y pidió la colaboración de los afectados.