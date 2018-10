Yarinacocha con nueva alcaldesa:

26 Octubre, 2018 116

Andrea Vásquez Arévalo, en orden, la octava regidora; es la nueva alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, quien asume el cargo por encargatura mediante Resolución de Alcaldía N°281, luego que el Jurado Nacional de Elecciones le otorgó la credencial oficial a Guillermo Rabanal Cárdenas.

Ayer al promediar las siete y media de la mañana, Andrea Vásquez, recibió una llamada informándole que se apersone al despacho de alcaldía, a donde acudió de inmediato y en el acto se enteró que tenía una encargatura de alcaldía que habría sido aprobada por Guillermo Rabanal Cárdenas, antes de volver a la clandestinidad.

“No tenía conocimiento, a las siete y media me llamaron para ir a la alcaldía, cuando llegué me dieron la resolución y asumí el cargo de alcaldesa. Así que aquí estamos vamos a trabajar por nuestro distrito en estos dos meses que quedan, no vamos a estar en las oficinas, vamos a estar en el pago” refirió la hoy alcaldesa.