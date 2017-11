Durante su exposición en la Cumbre Mundial del Clima 2017 y La Galerie por WE (World Climate Summit 2017 & La Galerie by WE), en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático 2017COP 23, que se desarrolla en Alemania, el gerente general del gobierno regional de Ucayali, Luis Briceño Jara pidió ayer a los representantes de la comunidad económica mundial que centren su mirada en la amazonía peruana a fin de orientar sus inversiones.

El funcionario ucayalino les precisó que Amazonía no sólo es Brasil, país que avanzó en deforestar grandes extensiones para sembrar soya y desarrollar actividades productivas en gran volumen. “Insto a la comunidad económica mundial, a los miembros de los fondos verdes que, bajo el concepto de responsabilidad social, es hora de mirar a otras naciones como Perú, a fin de prevenir y evitar mas deforestación y más bien lograr mayor provecho en las áreas destinadas a la producción de cadenas de suministros, lo cual permitiría apoyar también a pequeños productores de cacao, yuca, plátano, palma aceitera y paiche”, indicó Luis Briceño.

El funcionario ucayalino hizo este pedido cuando -junto a autoridades regionales de las demás regiones amazónicasse reunió con ejecutivos del grupo

empresarial más importante del mundo en la compra de commodities (mercancías), bajas en emisiones.

FONDOS VERDES De otro lado, el gerente del Goreu también informó que Ucayali se encuentra en franco proceso de consolidar su industria forestal, pero no precisamente en ser el mayor extractor forestal del mundo, sino en la zona donde se aprovecha de manera intensiva el mayor volumen posible, con innovación y tecnología.

“Pronto nuestra región tendrá una industria forestal competente y con certificación PFSI, que es la ‘Iniciativa del Sector Forestal Peruano’, con el impulso del Cite Forestal y el Parque Industrial, proyectos que tienen el pleno respaldo del gobernador regional de Ucayali, quien apuesta decididamente por la industria maderera de la región”, indicó Briceño Jara. Por ello dijo muy pronto se iniciará una relación comercial entre los productores forestales ucayalinos y la comunidad comercial del mundo.

Estos anuncios generaron confianza entre los representantes de las principales economías del mundo, quienes al final consideraron proponer y designar a Luis Briceño como integrante del Comité Ejecutivo de los Fondos Verdes del Clima, en representación de los gobiernos regionales del Perú.