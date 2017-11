Al parecer las acusaciones en contra pretenden sacarme del cargo de director ejecutivo del Programa Regional de Infraestructura Multisectorial – PRIM, ex proyecto carretera Federico Basadre, aseveró John Sandy Avilés, quien en rueda de prensa negó la existencia de trabajadores fantasmas, mucho menos actos contra el pudor, ni cobros en los asentamientos humanos para el mejoramiento de sus vías.

Dijo además a Diario Ímpetu que se trata de una campaña de desprestigio y descartó en todo los extremos que paguen una planilla fantasma, no es posible que se reconozca prestaciones laborales inexistentes; eso se puede demostrar a pesar que mencionan a una supuesta trabajadora, seguramente por confusión o desconocimiento, aseveró.

En el caso de un supuesto caso de acoso sexual a una servidora niega esta afirmación, la presunta agraviada tendrá que presentar pruebas para demostrar sus temerarias afi rmaciones; dado que mi persona en ningún momento ha vulnerado el derecho de una trabajadora muchos menos la dignidad de una mujer.

Frente a esta situación precisa haber cursado una carta notarial para que se rectifique la supuesta agraviada, porque de no hacerlo procederá a formular una denuncia penal. Otro punto espinoso que mella la operatividad funcional del PRIM es la afirmación que personal de este programa del Gobierno Regional de Ucayali realizaba cobros a pobladores de asentamientos humanos, para que maquinaria del ex proyecto carretera Federico Basadre intervenga en sus jurisdicciones para el arreglo de sus vías, dice que no se ajusta a la realidad.

En cambio, precisó que los dirigentes de los asentamientos humanos solicitan la intervención del Primen mejoramiento de vías, pero que voluntariamente en algunas oportunidades abastecen de combustible a las maquinarias de manera directa. Subraya que servidores de la comuna de Coronel Portillo habrían llegado hasta el km 13, en donde dijeron que el Estado no debe pedir ni una gota de combustible para arreglo de vías.

“El Estado en asociación con la comunidad pueden hacer trabajo en beneficio de la población, un ejemplo ha sido FONCODES, que cuando construye una alcantarilla en un asentamiento humano, este programa pone los materiales y la comunidad la mano de obra”, recalcó.

Finalmente, aseveró que la población no debe dejarse sorprender por personajes sobre la administración del PRIM que viene manejando los presupuestos de manera responsable, se ha sancionado o retirado a trabajadores que estaban inmersos en la comisión de delitos; con esta administración se ha optimizado el pool de maquinarias, y se proyecta la próxima adquisición de nuevas maquinarias, aseguró.