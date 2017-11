Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, participó en II Congreso Peruano de Estudiantes de Economía en Trujillo y durante su presentación “Economía Peruana: Retos para el Crecimiento Sostenible”, dijo que entre las regiones más competitivas destaca Ucayali en el primer lugar. Otras regiones con dicha consideración son Lambayeque, Arequipa, Tacna y La Libertad, que gran parte de su avance se debe a que las demás han caído.

Mientras que, las regiones que más han crecido en los últimos 10 años son Apurímac, Cusco, Ica, Cajamarca y en menor medida Moquegua, aunque se espera un repunte si se desarrolla el proyecto Quellaveco, comentó. Por otro lado, dijo que Tacna, Loreto y Pasco son las que menos han crecido.

“Si queremos que la ejecución sea eficiente y genere bienestar a la población necesitamos capacidad de gasto, con programas de gestión pública”, señaló el economista. Thorne, hizo un llamado para ‘repensar’ en las nuevas fuentes de crecimiento de cada región y no apoyarnos solo en la minería. “Lo que nos ha pasado es que siempre la minería ha sido mucho más rentable que los proyectos en otros sectores y eso ha hecho que nos concentremos a ser un país minero. Lo cual no está mal, pero la minería debe ser un motor no ‘el’ motor (único) de crecimiento”, mencionó. Aclaró, además que las regiones del país que mayor inversión minera tienen no son necesariamente las más competitivas.