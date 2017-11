Jorge Antonio Camargo Arango de 56 años es un sobreviviente y desplazado, víctima del terrorismo, que azoló Perú entre 1980 y el 2000, que encabeza una asociación de 48 sobrevivientes que se vieron beneficiados con la ley 28593 y 28223 que entre otras cosas otorga un bono en efectivo de 10 mil soles a las víctimas correctamente acreditadas y una vivienda.

Jorge cuenta que posee el código P25003392 desde el 21 de noviembre de 2012 en el Registro Único de Víctimas vía acuerdo 59-12-01 y que hasta el sol de hoy no ha recibido nada de lo que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN).

Según Jorge cuenta, de los 48 asociados beneficiarios de esta ley de reconciliación nacional solamente 6 han recibido el dinero en efectivo. De las viviendas, ni el saludo. Esta situación se agrava en casos como el de Marcos Luna Charre de 57 años, un exagricultor que tiene la pierna mal curada desde mediados de los 80’s y no puede trabajar. “Cuando me enteré de este bono me alegré porque quiero que me traten la pierna; pero, hasta hoy no hay nada, nos hacen llamar a reuniones diciendo que ya va a salir, que la otra semana inician las construcciones y nada, esto es una burla” afirmó Marcos quien acompañó a Jorge en una de las cientos de visitas que hicieron para ‘hablar’.

Marcos cuenta desde el 27 de julio de 2011 con el código P10011943 firmado en el acuerdo 41-11-01 y no puede atenderse en las postas y hospitales porque, a pesar que es asegurado de facto por su reconocimiento como víctima y desplazado del terrorismo y como certificado por el Consejo Nacional para la integración de la persona con Discapacidad (CONADIS), al igual que Jorge y todos sus pares en Curimaná. F. GONZÁLEZ POLAR