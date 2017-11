Esta tarde el pleno del Congreso de la República aprobó, con 93 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, hacer efectivas las penas para los agresores de mujeres. De esta forma, se aprobó modificar el último párrafo del artículo 57 del código penal, ampliando la prohibición del beneficio de la suspensión de la pena efectiva a los condenados por lesiones leves causadas por violencia contra la mujer y también contra los integrantes del grupo familiar.

“La violencia no puede seguir siendo parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. No se pueden suspender las penas cuando se trata de lesiones leves”, indicó Cecilia Chacón, presidenta de la referida comisión. “El Código Penal dice que lesión leve es considerada de 10 a 30 días de descanso médico. Por lo tanto, esto era utilizado por estos criminales para seguir cometiendo estos abusos con total impunidad”, agregó Chacón en el pleno. “Estos hombres violentos que van en contra no solo de las mujeres, tendrán pena efectiva y ya no será a criterio de un juez que, lamentablemente y en algunos casos, daban penas menores y suspendidas”, comentó.