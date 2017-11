Mientras los peruanos estábamos pendientes del encuentro entre Perú y Nueva Zelanda, el pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley 1840, que plantea permitir que las personas nacidas en su respectivo departamento o región, postulen a los cargos de gobernador, vicegobernador o consejero regional. Antes, la norma decía que solo podían postular aquellas personas que por lo menos tengan tres años en el lugar donde residen.

Solo falta que el presidente #PedroPabloKuczynksi la promulgue. Con 95 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, los parlamentarios aprobaron el dictamen que fue aceptado a mediados del mes pasado por la Comisión de Constitución. #ÚrsulaLetona, presidente de esta comisión, fue consultada y sustentó la iniciativa legislativa que fue presentada por su bancada, Fuerza Popular. “Es facultativo. Si yo he nacido en una región y he salido de esta por estudios u otro motivo puedo hacerlo. El dicho es famoso: ‘la tierra llama’. Es absurdo que el que salió a estudiar no pueda postular por su región”.