La clasificación al Mundial de Rusia no solo impacta en el sentimiento del hincha, sino también en el de la economía. Incluso que esta clasificación se haya alargado un mes por el repechaje ha sido favorable para las cifras. “El primer sector beneficiado y por mucho es el comercio, especialmente minorista. El segundo es el de servicios, especialmente por el rubro restaurantes”, dijo el economista Juan Carlos Odar en el Diario Gestión.

Según Odar, los partidos con Colombia y Nueva Zelanda generaron un impacto sobre la producción de octubre y noviembre cercano a 50 puntos básicos del consumo, estimándose un incremento del PBI en 35 puntos básicos en cada mes. A ritmo anual, el impacto resultaría cercano a US$ 350 millones, de modo que, al cierre del año, el consumo y PBI serán 0.25% y 0.17% superiores a los que se hubieran logrado sin estar disputando la clasificación al Mundial Rusia 2018.

“Dicho esto, no se trata de un impulso permanente ni del factor que puede llevar nuevamente a que la economía crezca de manera duradera por encima de su ritmo potencial. Pero, por lo menos en el corto plazo, el efecto generado sobre la economía es indiscutiblemente positivo”, dijo Odar.

0Actividades como transporte y telecomunicaciones también se benefician pero el impacto macroeconómico es prácticamente nulo. Los ramos manufactureros más favorecidos son productos de papel e impresiones (desde diarios deportivos hasta pósteres) y prendas de vestir (camisetas); a pesar de lo que se podría esperar a priori, las ventas

de bebidas no muestran un cambio significativo. Odar estimó que el impacto de pelear la clasificación llega a S/ 145 millones para el sector comercio, mientras que los sectores servicios y manufactura ven incrementada su actividad en cerca de S/ 26 millones cada uno.

Estos casi S/ 200 millones implican que, en promedio, las actividades dinamizadas por este factor logran un incremento cercano a 45% de su producción promedio diaria, considerando los días de preparación de las actividades manufactureras. “Este sería el impacto directo. Pero este impulso inicial tiene un efecto multiplicador: las mayores ventas generadas implican más dinero para el sector privado, incrementando su capacidad de consumo en cualquier sector”, dijo Odar.

LA PREVIA Por otro lado, el gobierno declaró feriado no laborable el día de ayer, lo que genera pérdidas de alrededor de US$ 600 millones en la producción nacional, según la Cámara de Comercio de Lima. Este es el resultado de restar lo que se deja de producir en un día, unos US$ 620 millones, menos el mayor consumo que podría darse por los festejos de la clasificación, calculado en US$ 20 millones por compras en restaurantes, camisetas, licores, y un largo etcétera. El ánimo tuvo tendencia creciente y ahora falta ver las expectativas de cuán lejos llegaría Perú en el Mundial. Asimismo, las apuestas daban a Perú como claro favorito. TeApuesto pagaba 1.2 veces por el triunfo peruano y 5.25 el empate. Si hubiera ganado Nueva Zelanda, ese resultado pagaba 13.5 veces.