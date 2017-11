El bus 5800 de la empresa de transportes Transmar partió de Lima con 66 pasajeros a las 6:00 de la tarde del pasado jueves con destino a Pucallpa, sin presagiar que a las 8:00 de la mañana de ayer sufriría un aparatoso accidente que cobró la vida del conductor del bus.

El accidente entre el bus interprovincial y un semitrailer ocurrió el kilómetro 243 de la carretera Federico Basadre, comprensión del distrito de Daniel Alomías Robles, Pumahuasi, provincia de Leoncio Prado – Huánuco. Las versiones sobre el hecho se contraponen. El administrador de Transmar en Pucallpa, Jorge Poves, afi rmó que fue el semitrailer de placa F2K720 y placa de carreta TAV-992, conducido por Roberto Carlos Malca Samán de 40, quien invadió el carril del ómnibus de placa C5S-967 mientras que algunos testigos señalan que fue el ómnibus quien invadió el carril del semitrailer.

El conductor del ómnibus, Nemías Bardales Rodríguez perdió la vida instantáneamente. Poves señaló “Nuestro conductor por más que trató de hacer una maniobra para recuperar el carril no ha podido. El tráiler bajaba a excesiva velocidad por nuestro carril y por más que se maniobró terminó golpeando la caseta (del conductor)”. El administrador fue enfático al afirmar “(entre los pasajeros) no hay heridos de gravedad, no hay tres muertos, no hay cuatro muertos.

El único fallecido es nuestro conductor. Sentimos hondamente esta pérdida”. Se supo que tras el accidente, cinco pasajeros y el primer chofer (que descansaba), Romel Luna Alarcón de 52 años fueron trasladados al Hospital de Contingencia de Tingo María para ser auscultados médicamente. Ya en la tarde de ayer, tres de ellos habían sido dados de alta quedando en observación el chofer y las pasajeras Rosa Soto Pérez y Doris Salvador Rojas. Por su parte al llegar a Pucallpa la pasajera Clotilde Tipto Pezo señaló sentir dolor en la espalda por lo que fue ingresada a una clínica local en Pucallpa para su evaluación médica.

Durante el lamentable accidente, una camioneta Toyota Hilux de placa F6R785 chocó contra la parte posterior del ómnibus; pero, en medio de todo el tumulto desatado en la carretera, el conductor de la camionera se retiró del lugar sin ser identificado. La camioneta se encuentra a nombre de Alberto López Noriega y Gladys Isabel Zaldívar Revoredo de López. Las diligencias se realizaron con la participación del titular de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado. F. GONZÁLEZ POLAR