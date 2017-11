El director del Instituto de Educación Tecnológico Público Suiza, Jorge Antonio Córdova Correa, ayer informó que retiraron al docente Hugo Guillermo Díaz Panduro, investigado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo, por el presunto delito de actos contra el pudor, supuestamente por haber obligado a mantener relaciones sexuales a su alumna de 16 años a cambio de favorecerla con una nota.

Lery Rojas Ramírez, titular de la Primera Fiscalía Penal, notificó al docente el pasado 10 para que brinde sus declaraciones el 27 de noviembre próximo. “Quiero pedir disculpas en nombre del Tecnológico Suiza, nosotros inmediatamente hemos tomado las acciones del caso, poniéndole a disposición de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, para que determine qué medidas van a tomar respecto al caso.

También estamos brindando ayuda psicológica y otras acciones de apoyo de acuerdo a ley de protección al menor”, refirió el director. El profesor tiene más de 20 años de experiencia en la casa superior de estudios, durante ese tiempo no tuvo otra denuncia similar. “No conocemos más a fondo sobre este caso, pero ya se encuentra en indagación. No obstante, las puertas del instituto se encuentran abiertas para las investigaciones, ya que no permitiremos este tipos de acciones”, precisó Córdova Correa.

Indicó que todos los docentes están preocupados por este caso, ya que se caracterizan por dar apoyo psicológico a los alumnos de todas las especialidades, para ellos, cuentan con un psicólogo disponible en el área de Tutoría. Resaltó que el docente se encuentra fuera del instituto y no hay otros responsables. SHIRLEY VELA