“Tengo 53 años, me llamo Rosita, soy madre, quiero a mis hijos y vivo hace años con el virus del VIH en mi cuerpo, soy es portadora de la enfermedad porque fui contagiada por mi pareja, era mi tercer compromiso y ya está muerto”. Este es parte del testimonio de una valiente mujer shipiba que se visibilizó para solicitar a las autoridades de salud trabajar por población afectada realizando incidencia en la prevención.

El sábado último la VII Conferencia Regional de Foro Salud Ucayali, permitió conocer a este ser humano que dejando atrás el estigma relató cómo fue contagiada por su pareja, sin que ella lo supiera, porque según sus palabras no tuvo suerte en el amor, sus dos parejas la dejaron, en un tercer compromiso pensó haber encontrado al hombre ideal, porque la trataba bien y nunca pensó que era portador de esta terrible enfermedad, hasta después de su deceso se enteró por los auto parlantes de la comunidad en la que vive.

Sumergida en la depresión, siendo marginada por sus amigos y conocidos, no se dejó vencer, apoyada por un familiar acudió a un centro de salud para informarse sobre las formas de contagio de la enfermedad que son por tres vías, y sus posibles tratamientos, porque es cierto que no tiene cura, pero con el suministro de medicamentos puede mejorar su calidad de vida. Hoy Rosita con la información brindada por los profesionales de la salud, refiere estar empoderada del tema, y que las autoridades de salud y otras deben trabajar y preocuparse porque exista una mayor divulgación del VHI y Sida¸ porque con educación se puede prevenir esta enfermedad que no solo ataca a la población LGTBI, sino a mujeres, hombres, niños.

Indica haber sido testigo del rechazo de parte de algunos profesionales de la salud hacia las personas que padecen esta enfermedad, que nadie pide tenerla, pero con la confianza que se tiene en las personas que llegan a ser parejas, “muchas pueden ser portadoras sin saberlo, porque nadie pregunta cuantas parejas tuvo o le vas a pedir que se practique un examen para decir estoy con una persona sana”, nos comenta.

Finalmente, subrayó a los organizadores del evento que espacios como estos deben ser escenarios importantes para hablar de esta enfermedad, porque existen casos que no se visibilizan, y las personas mueren en el más completo anonimato; siendo sus cuadros indicadores que la enfermedad en Ucayali, está agazapada y necesita una mayor atención, con procesos educativos en los colegios, en las familias, en las universidades.