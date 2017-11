Sandalias de cuero, una bermuda azul, con su acostumbrado polo de algodón blanquísimo y unos lentes negros clásicos de marco metálico colgando del pecho. La cabellera blanca, los ojos tornasolados y la mirada fi ja, así nos recibe Luis Valdez Villacorta. La cita pactada para las 11:15 de la mañana del último sábado fue cumplida en hora y lugar. El exalcalde y empresario Luis Valdez recibe la comisión de Diario Ímpetu de pie, 17 días después de sufrir un infarto cerebral.

Un hombre de 79 años con un doble bypass coronario, un aneurisma operado y un infarto cerebral similar con ganas de hablar, principalmente agradecer todas las muestras de afecto y soporte que le brindaron a él y su familia en este último problema de salud. Luis Valdez toma asiento en su sillón y coordinamos la entrevista. Es una oportunidad para hablar de política, el malquerido tema de la familia Valdez Soria.

Don Lucho, como lo conocen popularmente señala que quiere agradecer durante la transmisión antes de hablar de política, su necesidad de agradecer es amplia porque, según sus propias palabras, no existe otra explicación que las oraciones para su pronta recuperación. Inicia la transmisión, don Lucho agradece las llamadas, los mensajes y el apoyo brindado. Una vez completada esta parte inician las preguntas políticas. Como político y empresario, Luis Valdez señala su amplia decepción de la política y de los políticos actuales a quienes califica como gente que entra al gobierno solo para enriquecerse.

Afirmación que nadie puede ejercer contra Valdez ya que, de todos los procesos e investigaciones que se siguieron y siguen en su contra, ninguna fue por delito contra la administración pública. Es un personaje aún presente en la política y tiene un espacio ganado, no por nada obtuvo cerca de 80% de votos cuando fue electo. Se le formula la pregunta del millón, una pregunta de la que se habló en la pre entrevista y que sería motivo de comentarios posteriores ¿Va a participar en las próximas elecciones? Su respuesta es simple ‘No’. Es un no con ‘cola’ ya que afirmaría luego que sí desea; pero, que es su familia la que se encuentra en radical oposición a una candidatura.

Si no va a participar como candidato quizás se anime a apoyar alguna candidatura y ahí su respuesta con sabor a decepción es más fuerte, ‘No, a nadie, ya he apoyado antes y no existe la confianza’. Afirma que tras apoyar candidatos como Ollanta Humala, por sus raíces humildes y hasta incluso a Alejandro Toledo, se encuentra decepcionado de todos por corromper sus principios. Valdez afirma que el tema del Puerto de Pucallpa y su ubicación, reafi rmada por el Gobierno Regional, viene de hace muchos años atrás; pero, que siempre estuvo rodeada de miedos por los elevados costos de las dragas y el trabajo persé; pero que, si era posible de realizar con una buena valorización de los costos como él afirma haber realizado. Para Luis Valdez la presión sobre el sector forestal solo está alejando inversiones y cierres de empresas de tradición maderera en la región llevando sus capitales a otros países y haciendo que se dediquen a vender sus terrenos.

Señaló que incluso a él le ofrecieron comprar el terreno donde está asentada su triplayera; pero, que por los problemas judiciales que tiene no pudo concretar. El problema judicial en

mención es harto conocido. La investigación por lavado de activos que pesa en su contra “Yo no sé ni lavar calcetines” señala jocosamente don Lucho quien afirma que el Ministerio Público no avanza en sus acusaciones y redunda en las mismas cifras a pesar de haber presentado balances completos de sus ingresos, egresos, impuestos e inversiones en los años investigados. Para Valdez, de los muchos móviles para iniciar la investigación en su contra, el anhelo de su terreno de la carretera Federico Basadre por parte de la Policía Nacional del Perú para la escuela policial de Pucallpa pesó mucho. Dijo “el general Hidalgo, como el local de la PNP es prestado ellos querían mi terreno, tengo 130 mil metros cuadrados”.

La entrevista se extiende por un poco más de media hora y despidió la transmisión en vivo que se realizó de la misma a través de nuestra página en Facebook, Diario Ímpetu, agradeciendo una vez más el apoyo emocional brindado y las oraciones a las que le atribuye plenamente su recuperación. La conversación, por su parte, se extendió hasta pasadas las dos de la tarde debido a los constantes llamados a almorzar. Las historias de sus años mozos, sus aventuras en ríos, su experiencia como político y empresario hacen que cada conversación pueda durar más de lo que una cafetera resiste. Como señaló al fi nal ‘Tenemos Luis Valdez para rato’.