En nota informativa oficial, dieron a conocer la decisión del alcalde Antonio Marino de no postular a la gobernación regional. Precisa: Para tranquilidad de sus enfermizos detractores, defi nitivamente el alcalde de la provincia de Coronel Portillo Antonio Marino públicamente descartó su postulación a la gobernación regional de Ucayali.

Indicó que respetará a los electores que lo eligieron alcalde para el periodo 2015-2018, “existen proyectos pendientes, otros que están en proceso de continuidad, por esta misma razón no voy a dejar mi gestión en un avance del 75%, me eligieron alcalde de la provincia de Coronel Portillo y quiero concluir el trabajo iniciado”, expresó la autoridad provincial. De otro lado, indicó que para procurar la presidencia regional se tiene que ser un profesional con una visión de desarrollo integral para no estar desarrollando actividades que son de competencia municipal. En ese sentido, afirmó que ha tomado la firme decisión de no postular a la gobernación regional y que cuando culmine su periodo se dedicará a mejorar su nivel académico.

“Un gobernador regional debe ser un profesional con una visión más amplia de desarrollo para poner en valor nuestros bosques, lugares turísticos y proponer proyectos que generen trabajo permanente para la población y no estar realizando actividades locales como cortes de cabello, colocando alcantarillas, exigiendo competencias para ejecutar obras que compete a la municipalidad”, expresó el alcalde Antonio Marino. Evidentemente la nota ofi cial recoge la respuesta directa al gobernador Manuel Gambini y funcionarios.